22-летний житель Обнинска избивал мужчину ложкой для обуви и заставлял стоять в планке
22-летний обнинец получил полтора года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области в пятницу, 12 июля.
По данным надзорного ведомства, молодой человек и его брат, которого также осудили за данное преступление, закрыли в подсобке посетителя магазина, который, якобы, воровал продукцию.
Мужчины избивали обнинца ногами, металлической ложкой для обуви. Также они издевались над своим пленником, заставляли его отжиматься и приседать. Дебоширы снимали все происходящее на телефон, после чего выложили видео в интернет.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
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