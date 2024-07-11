В Малоярославецком районе погиб рабочий
Трагедия произошла в деревне Потресово в четверг, 11 июля. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
53-летний мужчина погиб во время земляных работ. Травмы, нанесенные бульдозером, оказались несовместимыми с жизнью.
На место происшествия выехала полиция и прокуратура.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!