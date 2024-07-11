В Малоярославецком районе погиб рабочий

Трагедия произошла в деревне Потресово в четверг, 11 июля. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

53-летний мужчина погиб во время земляных работ. Травмы, нанесенные бульдозером, оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия выехала полиция и прокуратура.

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