Житель Обнинска удвоил задолженность по штрафам

В среду, 10 июля, стало известно об удвоении задолженности по штрафам у неплательщика из Обнинска.

Об этом сообщает УФССП России по Калужской области.

В городском отделении судебных приставов Обнинска на исполнении было 28 документов в отношении местного жителя. Он накопил неоплаченные штрафы как водитель за нарушения ПДД.

Он задолжал более 26 тысяч рублей. Выплачивать не собирался.

Чтобы принудительно взыскать задолженность, приставы

Вынесли 28 постановлений о взыскании исполнительского сбора – по тысячи на каждый невыплаченный вовремя штраф.

Так, долг водителя вырос более чем в два раза.

Долги и сбор в сумме на 54 000 рублей взыскали с кредитных счетов водителя.



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