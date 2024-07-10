В Обнинске велосипедист сбил пешехода
Во вторник, 9 июля, в Обнинске велосипедист сбил пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
О ДТП на улице Королева стало известно в 16 часов 40 минут.
При происшествии пострадал один человек.
Подробности ДТП и тяжесть травм пострадавшего уточняется.
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