Во вторник, 9 июля, в Обнинске велосипедист сбил пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

О ДТП на улице Королева стало известно в 16 часов 40 минут.

При происшествии пострадал один человек.

Подробности ДТП и тяжесть травм пострадавшего уточняется.

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