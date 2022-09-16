Житель Обнинска пырнул соседа за громкие стуки в дверь

В пятницу, 16 сентября, УМВД России по Калужской области сообщило о ходе расследования по факту причинения вреда здоровью.

В одном из домов в Обнинске произошел конфликт. Мужчина громко стучал в дверь. Это услышал подозреваемый, который жил в соседней квартире, и вышел сделать замечание.

Однако потерпевший стал вести себя агрессивно. Сосед зашел в свою квартиру, а вернулся уже с ножом и пырнул мужчину в живот.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У жителя Обнинска и раньше были проблемы с законом. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.