Житель Обнинска пырнул соседа за громкие стуки в дверь
В пятницу, 16 сентября, УМВД России по Калужской области сообщило о ходе расследования по факту причинения вреда здоровью.
В одном из домов в Обнинске произошел конфликт. Мужчина громко стучал в дверь. Это услышал подозреваемый, который жил в соседней квартире, и вышел сделать замечание.
Однако потерпевший стал вести себя агрессивно. Сосед зашел в свою квартиру, а вернулся уже с ножом и пырнул мужчину в живот.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У жителя Обнинска и раньше были проблемы с законом. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
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