В Обнинске мотоцикл врезался в отбойник

В пятницу, 5 июля, в Обнинске произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 5 часов 40 минут стало известно о ДТП в Обнинске на улице Красных Зорь.

Мотоцикл «Индиго» врезался в отбойник. Есть пострадавший.

Причины ДТП и подробности о состоянии пострадавшего уточняются.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.