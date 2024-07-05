В Обнинске мотоцикл врезался в отбойник
В пятницу, 5 июля, в Обнинске произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Около 5 часов 40 минут стало известно о ДТП в Обнинске на улице Красных Зорь.
Мотоцикл «Индиго» врезался в отбойник. Есть пострадавший.
Причины ДТП и подробности о состоянии пострадавшего уточняются.
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