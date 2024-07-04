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Бывшего директора обнинской гимназии назначили на должность советника министра образования по работе с одаренными детьми

Софья Фирсова
Опубликовано: 04.07.2024 16:20 0 551
Бывшего директора обнинской гимназии назначили на должность советника министра образования по работе с одаренными детьми

Ранее мы сообщали о том, что педагоги, родители, ученики и другие жители Обнинска встали на защиту уволенного директора Александра Сухарева.

В четверг, 4 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что Александр Сухарев будет занимать должность советника министра образования по работе с одаренными детьми. С 4 июля директором гимназии стала Елена Куриленко.

Губернатор провел с Александром Сухаревым личную встречу. Шапша отметил, что теперь педагог будет готовить школьников к олимпиадам разного уровня. 

Также мы поговорили об этом назначении с министром образования и науки региона Александром Аникеевым. 

-В нашей стране создана уникальная сеть поддержки одаренных детей через конкурсы "Большая перемена", "Твой ход", Всероссийскую олимпиаду школьников, курсы сочинского центра «Сириус», работу региональных Центров поддержки одаренных детей. В Калужской области Центр одаренных детей открылся  в сентябре в 2021 года. У обнинской «Гимназии» есть достойные результаты работы с мотивированными детьми. Будем внедрять этот опыт с помощью Александра Егоровича Сухарева во всей Калужской области. Александр Егорович продолжит свою деятельность в качестве моего советника по вопросам образовательной поддержки одаренных школьников. Он будет работать в Обнинске, занимаясь вопросами подготовки калужских школьников к олимпиадам и конкурсам. 

Однако многие жители наукограда остались недовольны таким решениям и просят вернуть Александра Сухарева на его прежнюю должность. 

 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 04.07.2024 16:20 0 551
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