Бывшего директора обнинской гимназии назначили на должность советника министра образования по работе с одаренными детьми

Ранее мы сообщали о том, что педагоги, родители, ученики и другие жители Обнинска встали на защиту уволенного директора Александра Сухарева.

В четверг, 4 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что Александр Сухарев будет занимать должность советника министра образования по работе с одаренными детьми. С 4 июля директором гимназии стала Елена Куриленко.

Губернатор провел с Александром Сухаревым личную встречу. Шапша отметил, что теперь педагог будет готовить школьников к олимпиадам разного уровня.

Также мы поговорили об этом назначении с министром образования и науки региона Александром Аникеевым.

-В нашей стране создана уникальная сеть поддержки одаренных детей через конкурсы "Большая перемена", "Твой ход", Всероссийскую олимпиаду школьников, курсы сочинского центра «Сириус», работу региональных Центров поддержки одаренных детей. В Калужской области Центр одаренных детей открылся в сентябре в 2021 года. У обнинской «Гимназии» есть достойные результаты работы с мотивированными детьми. Будем внедрять этот опыт с помощью Александра Егоровича Сухарева во всей Калужской области. Александр Егорович продолжит свою деятельность в качестве моего советника по вопросам образовательной поддержки одаренных школьников. Он будет работать в Обнинске, занимаясь вопросами подготовки калужских школьников к олимпиадам и конкурсам.



Однако многие жители наукограда остались недовольны таким решениям и просят вернуть Александра Сухарева на его прежнюю должность.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.