В Малоярославце Калужской области гость унес из квартиры хозяйки 66 тысяч рублей

В четверг, 4 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.

В отделение полиции по Малоярославецкому району обратилась местная жительница и сообщила о пропаже из комода в ее квартире 66 тысяч рублей.

Ранее, отмечая праздник, она пригласила домой знакомых, на следующий день обнаружила, что деньги пропали.

Полиция оперативно определила, что причастным может быть 40-лоетний житель Малоярославца, один из гостей.

Во время разговора с полицией мужчина сознался в содеянном.

Во время застолья мужчина увидел, как женщина открывала комод, в котором лежали пятитысячные купюры.

Гости стали расходиться, фигурант незаметно для остальных вытащил из комода деньги. Проведя еще некоторое время в гостях, попрощался и ушел. Деньги сразу потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурант под подпиской о невыезде.

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