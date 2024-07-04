В Малоярославце Калужской области гость унес из квартиры хозяйки 66 тысяч рублей
В четверг, 4 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.
В отделение полиции по Малоярославецкому району обратилась местная жительница и сообщила о пропаже из комода в ее квартире 66 тысяч рублей.
Ранее, отмечая праздник, она пригласила домой знакомых, на следующий день обнаружила, что деньги пропали.
Полиция оперативно определила, что причастным может быть 40-лоетний житель Малоярославца, один из гостей.
Во время разговора с полицией мужчина сознался в содеянном.
Во время застолья мужчина увидел, как женщина открывала комод, в котором лежали пятитысячные купюры.
Гости стали расходиться, фигурант незаметно для остальных вытащил из комода деньги. Проведя еще некоторое время в гостях, попрощался и ушел. Деньги сразу потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурант под подпиской о невыезде.
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