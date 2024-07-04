При столкновении мотоцикла и «Мицубиси» в Дзержинском районе погиб байкер
Ранее мы сообщали об аварии в деревне Каравай.
В пресс-службе полиции проинформировали, что в ДТП погиб 49-летний байкер. 70-летний водитель, управлявший иномаркой, находится в больнице.
Судя по предварительным данным, мужчина, управляя «Мицубиси», не пропустил мотоциклиста не перекрестке, после чего и произошло столкновение.
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