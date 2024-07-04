В Калужской области столкнулись «Мицубиси» и мотоцикл

Иномарка и мотоцикл «Кавасаки» не поделили дорогу в деревне Каравай Дзержинского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

ДТП произошло в среду, 3 июля.

Состояние пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

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