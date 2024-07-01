Мошенник из Калужской области украл у жительницы Керчи 30 тысяч рублей

Судя по информации следственного комитета Калужской области, преступник еще не достиг совершеннолетия, когда решил обокрасть женщину.

Житель Малоярославца позвонил своей жертве по объявлению о продаже вещей. Ему удалось узнать данные карты пострадавшей и украсть деньги.

Ущерб женщине возместили. Возбуждено уголовное дело.

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