В Жуковском районе произошла смертельная авария
В понедельник, 1 июля, в 15:31 перед поворотом на деревню Воробьи столкнулись фура и небольшой грузовик «Форд». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» не рассчитал дистанцию и врезался в КамАЗ.
Водитель «Форда» погиб.
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