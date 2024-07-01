В Жуковском районе произошла смертельная авария

В понедельник, 1 июля, в 15:31 перед поворотом на деревню Воробьи столкнулись фура и небольшой грузовик «Форд». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» не рассчитал дистанцию и врезался в КамАЗ.

Водитель «Форда» погиб.

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