Житель Калужской области пытался убить собутыльника ножом

Инцидент произошел 24 марта в Малоярославце. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Калужской области.

Мужчины распивали алкоголь и поругались. Обвиняемый схватил нож и ударил приятеля в живот.

Пострадавший выжил, так как ему успели оказать медицинскую помощь.

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