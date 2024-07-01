Житель Калужской области пытался убить собутыльника ножом
Инцидент произошел 24 марта в Малоярославце. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Калужской области.
Мужчины распивали алкоголь и поругались. Обвиняемый схватил нож и ударил приятеля в живот.
Пострадавший выжил, так как ему успели оказать медицинскую помощь.
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