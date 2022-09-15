В Обнинске во время квеста обнаружили гроб с человеком

В четверг, 15 сентября, наши читатели сообщили о том, что на этих выходных нашли в лесу гроб с человеком внутри.

- Представляете, как мы офигели, - пишет наш читатель Александр.

Правда, как выяснилось, ничего криминального в этой истории нет.

- Не многие знают, но в Обнинске проводятся хоррор-квесты, причем не для слабонервных, - продолжает Александр. - И вот на минувших выходных организаторы устроили квест по мотивам Гоголевских произведений. Апофеозом его стал настоящий гроб, в котором лежал человек! Все это – в темном лесу посреди ночи. Выглядело действительно жутковато, но мы считаем, что декорации, эффекты и актеры были что надо!

Всего в квесте приняли участие 17 команд.

Напомним, Обнинск всегда славился своей любовью к квестам. Лет десять назад первопроходцем в этом направлении был «Дозор», в который тогда играла вся прогрессивная молодежь наукограда. Позже эстафету переняли и велолюбители, которые по сей день проводят квесты с участие двухколесного транспорта.

Уважаемые читатели, а как вы развлекаетесь на выходных? Пишите в комментариях!

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