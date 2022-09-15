Гимнасту из Обнинска Ивану Куляку сократили срок дисквалификации

Как сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики в среду, 14 сентября, апелляция обнинского гимнаста Ивана Куляка на отстранение от международных соревнований частично удовлетворена.

- Срок дисквалификации составит один год, независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований,- уточнили в федерации спортивной гимнастики России. - Таким образом, дисквалификация Куляка продлится по 16 мая 2023 года.

Отмечается, что изначально решение Фонда гимнастической этики предполагало наложение шестимесячной дисквалификации на Куляка с момента снятия санкций с российских спортсменов.

Напомним, обнинского спортсмена отстранили за то, что во время этапа Кубка мира в Дохе гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

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