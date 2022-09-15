Обнинские волейболисты победили команду костромичей
Волейбольная команда «Обнинск» сыграла в Костроме с местным «Волжанином». Спортсмены из наукограда победили со счетом 3:2.
-Мы уступили в первом сете. После этого уверенно выиграли две следующие партии. В четвертом сете уступили. Но в пятой партии вновь добились победы, - рассказал главный тренер ВК «Обнинск» Сергей Киндинов.
Также тренер отметил талант юных волейболистов Артема Салтанова и Георгия Архипова.
В дальнейшем команда планирует продолжить тренироваться для подготовки к сезону.
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