«Шапито с животными, особенно с такими, должно кануть в лету»: руководитель калужского центра спасения диких животных «Феникс» прокомментировала инцидент в Обнинске

Ранее мы сообщали о том, что в субботу, 1 июня, в Обнинске медведица напала на дрессировщика Олега Краснова.

Сразу после этого в социальных сетях люди стали спорить о том, было ли это нападение или медведица все-таки играла, как сказали организаторы представления.

Мы обратились за комментариями к руководителю центра спасения диких животных «Феникс».

- Шапито с животными, особенно с такими, должно кануть в лету. Максимум собачки. Дрессировщик сделал несколько ошибок и потерял контроль над животным, да и сетка отделительная не помешала бы. На манеже с хищниками работают двое, а не один.





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