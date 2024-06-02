Медведица напала на артиста Олега Краснова в Обнинске

Как сообщает Mash, медведица по имени Джема набросилась на дрессировщика Олега Краснова прямо во время выступления.

Судя по данным телеграмм-канала, организаторы прокомментировали инцидент. По их словам, животное просто играло и это штатная ситуация.

В комментариях под видео мнения людей разделились. Кто-то согласился с тем, что медведь играл, а кто-то указывал на то, что цирк давно пора запретить.

- Я своими глазами видела это представление. Никакой «игры» со стороны медведицы не было, - написала одна из участниц дискуссии. - Это агрессия в ответ на агрессивное хватание за шкуру перед началом трюка и жару. Если бы играла, то не выбежали бы помощники на помощь. У медведицы по взгляду все понятно. Бедная и измученная. Пусть организаторы не прикрываются.

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