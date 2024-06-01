Массовые проверки мигрантов прошли в Обнинске

Полицейские доставили в отделение 70 человек.

В ходе рейда выявлено большое количество нарушений.

На иностранцев составили 60 протоколов. Почти все из них – за нарушение правил проживания в России.

Подобные проверки на территории города обещают продолжать и дальше.

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