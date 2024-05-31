На дороге Малоярославец – Боровск – Обнинск возобновится весогабаритный контроль

Автоматический комплекс заработает с 1 июня, сообщили в пятницу в министерстве транспорта Калужской области.

Рамка расположена недалеко от плотины.

Ранее комплекс работал в тестовом режиме во второй половине прошлого года.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.