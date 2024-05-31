На дороге Малоярославец – Боровск – Обнинск возобновится весогабаритный контроль
Автоматический комплекс заработает с 1 июня, сообщили в пятницу в министерстве транспорта Калужской области.
Рамка расположена недалеко от плотины.
Ранее комплекс работал в тестовом режиме во второй половине прошлого года.
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