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Мэр Обнинска Татьяна Леонова избежала губернаторского нагоняя

Диана Коршикова
Опубликовано: 14.09.2022 14:34 0 823
Мэр Обнинска Татьяна Леонова избежала губернаторского нагоняя

В среду, 14 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша жестко прошелся по главам администраций тех муниципалитетов, где в школах и детских садах еще не включили отопление.

- Предлагаю отправиться туда из своих теплых кабинетов, и работать там. Пока в них не затопят, - заявил глава региона. - Как можно так относиться к людям, к детям!

По его словам, на сегодняшний день лишь 70% детсадов отапливается, а школ и того меньше – 56%.

Что касается Обнинска, то глава администрации наукограда Татьяна Леонова из своего кабинета никуда, судя по всему, не отправится, так как, по ее словам, абсолютно во все школы и детские сады города запущено тепло.

Более того, как рассказала нам градоначальница, в Обнинске тепло дали и в учреждения здравоохранения – батареи уже отапливаются в КБ-8 и МРНЦ имени Цыба. 

- В остальные социальные объекты мы так же готовы дать отопление по заявкам руководства, - добавила Леонова.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 14.09.2022 14:34 0 823
Тэги: обнинск жкх власть
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