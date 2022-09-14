Мэр Обнинска Татьяна Леонова избежала губернаторского нагоняя

В среду, 14 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша жестко прошелся по главам администраций тех муниципалитетов, где в школах и детских садах еще не включили отопление.

- Предлагаю отправиться туда из своих теплых кабинетов, и работать там. Пока в них не затопят, - заявил глава региона. - Как можно так относиться к людям, к детям!

По его словам, на сегодняшний день лишь 70% детсадов отапливается, а школ и того меньше – 56%.

Что касается Обнинска, то глава администрации наукограда Татьяна Леонова из своего кабинета никуда, судя по всему, не отправится, так как, по ее словам, абсолютно во все школы и детские сады города запущено тепло.

Более того, как рассказала нам градоначальница, в Обнинске тепло дали и в учреждения здравоохранения – батареи уже отапливаются в КБ-8 и МРНЦ имени Цыба.

- В остальные социальные объекты мы так же готовы дать отопление по заявкам руководства, - добавила Леонова.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.