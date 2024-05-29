В Обнинске пьяный водитель песковоза протаранил «Ладу», пострадали двое

ДТП произошло около 21:20 во вторник, 28 мая.

По предварительным данным полиции, нетрезвый 52-летний мужчина без водительского удостоверения за рулем автомобиля МАЗ врезался в «Приору» у дома №52 на улице Курчатова. После этого «Лада» отлетела в «Хонду».

Травмы получили два пассажира «Приоры» - мужчины 27 и 29 лет.

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