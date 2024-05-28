В Обнинске спасли олененка, застрявшего между прутьями забора

Утром во вторник, 28 мая, его обнаружили у дома №47 на улице Курчатова.

- Спасатели Валерий, Виктор и Сергей аккуратно освободили испуганного детёныша и отвезли в лес в районе горнолыжки, - рассказали в администрации города. - Надеемся, что оленёнок пришёл в себя после пережитого стресса и чувствует себя хорошо!

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