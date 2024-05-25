Жительница Обнинска обманула больше 30 человек, обещая отправить их на море
Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летней женщины, рассказали на днях в прокуратуре Калужской области.
В течение трех лет, с 2019 по 2022-й, она была индивидуальным предпринимателем в сфере туруслуг.
Женщина взяла с 31 человека 5,63 миллиона рублей за поездки, но даже не думала переводить их операторам, а потратила на себя.
За мошенничество ей грозит до шести лет лишения свободы.
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