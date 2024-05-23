Шестилетний мальчик пропал в Обнинске

В четверг, 23 мая, об исчезновении Бобохона Атаджанова сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет информации где может находиться мальчик.

Волонтеры выехали на место происшествия.

Рост ребенка – 100 сантиметров. Он был синей ветровке с рисунком, синей футболке и синих кроссовках.

Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.