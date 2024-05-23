Шестилетний мальчик пропал в Обнинске
В четверг, 23 мая, об исчезновении Бобохона Атаджанова сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет информации где может находиться мальчик.
Волонтеры выехали на место происшествия.
Рост ребенка – 100 сантиметров. Он был синей ветровке с рисунком, синей футболке и синих кроссовках.
Любую информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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