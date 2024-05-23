Следственный отдел в Обнинске возглавил Фанис Шайхутдинов

О назначении сообщили вечером 22 мая в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Шайхутдинову 38 лет. В Следственном комитете он работает с 2007 года. Служил в Татарстане, Кировской и Нижегородской областях, а также в Москве.

Новый руководитель успел побывать следователем, заместителем руководителя, руководителем межрайонного следственного отдела, а также следователем по особо важным делам областного управления.

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