Жительница Обнинска хотела заработать на инвестировании и потеряла 1,7 миллиона рублей

Женщина наткнулась на объявление о возможности получать доход с помощью вложений. Она заполнила анкету, после чего ей перезвонил незнакомец и представился сотрудником финансового отдела.

После его инструкций женщина установила приложение и стала вкладывать деньги.

Больших накоплений у жертвы мошенников не оказалось, и ее куратор одолжил ей некую сумму в валюте. Женщина увидела, что у нее появилась первая прибыль, но вывести ее не смогла.

На помощь пришел все тот же куратор. Он объяснил, что деньги можно получить на карту доверенного лица, предварительно проведя транзакцию.

Пострадавшая обратилась к знакомой, которая оформила для нее два кредита на сумму более 1,7 миллиона рублей. Она перевела их на счет, озвученный своим собеседником.

Спустя время она поняла, что попала в лапы мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.