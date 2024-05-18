В Обнинске двое подростков на питбайке попали под КамАЗ

Авария произошла днем в субботу, 18 мая, у дома №42 на улице Белкинской.

По предварительным данным полиции, 16-летний парень на питбайке, который не предназначен для езды по общим дорогам, врезался в поливочную машину.

Пострадал сам юный водитель и его 16-летний пассажир. Обоих отвезли в Калугу в детскую областную больницу.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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