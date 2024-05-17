«Мусорки и разбитые в хлам дороги»: жители совхоза «Победа» в Калужской области пожаловались на благоустройство

В редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблемах с дорогами и мусором в их населенном пункте.

- Администрация поселения ничего не делает для благоустройства: мусорки неделями не вывозятся, по улицам уже невозможно проехать, особенно по улицам Малой и Светлой. Помогите! —написала женщина.

Также жительница совхоза писала обращение в местную администрацию.

Вот такой ответ ей пришел:

«Дороги по улицам малая и светлая в щебеночном покрытии, ремонт дорог в 2024-2026 годах не запланирован, при выделении дополнительного финансирования ямочный ремонт дорог будет расстроен в 2025-2026 годах. Администрация поселения передает информацию о необходимости соблюдать график вывоза мусора региональному оператору, но, к сожалению, повлиять на них не может. Пожалуйста, обратитесь у коллегам в Минстрой, так как они курируют работу перевозчика».

Однако женщину он совсем не устроил.

- Вот что мне ответили . Вы представляете? – возмущается она. - Администрация поселения не может повлиять на вывоз мусора. Это, оказывается, должны делать сами жители. А про дороги, которые «в щебеночном покрытии», тоже ложь.

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