В Обнинске представили 150 рисунков о мирном атоме
Фестиваль «Планета Мирный атом» прошел в преддверии празднования 70-летия пуска Первой в мире АЭС.
Обнинске школьники подготовили около 150 работ, рассказали 17 мая в администрации.
Рисунки финалистов можно будет посмотреть на выставке в сквере им. С.А. Кудрявцевой в дни празднования юбилея АЭС в конце июня.
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