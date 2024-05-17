В Обнинске представили 150 рисунков о мирном атоме

Фестиваль «Планета Мирный атом» прошел в преддверии празднования 70-летия пуска Первой в мире АЭС.

Обнинске школьники подготовили около 150 работ, рассказали 17 мая в администрации.

Рисунки финалистов можно будет посмотреть на выставке в сквере им. С.А. Кудрявцевой в дни празднования юбилея АЭС в конце июня.

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