В обнинском водоеме нашли труп мужчины

Во вторник, 13 сентября, в Обнинске в водоеме недалеко от СНТ «Дружба» нашли тело мужчины. Об этом сообщили в следственном комитете России по Калужской области.

Погибшим оказался 39-летний местный житель. Последний раз его видели 4 сентября. Через несколько дней к нему в гости пришла мать. Однако женщина увидела, что в доме никого нет, после чего и написала заявление о розыске.

В настоящий момент расследование продолжается.

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