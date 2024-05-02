В Обнинске открылся сезон светомузыкальных шоу на фонтане
В среду, 1 мая, на улице Победы собрались сотни жителей наукограда.
Шоу на фонтане будут проходить все теплое время года.
Также 1 мая заработали фонтаны на улице Лейпунского, в Городском парке и водная гладь у ЖК «Циолковский».
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