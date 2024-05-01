В Обнинске столкнулись «ГАЗель» и «Ауди»
ДТП произошло в среду, 1 мая, на улице Ленина.
Судя по данным пресс-службы МЧС по Калужской области, дорогу не поделили «Ауди» и «ГАЗель».
По предварительной информации, пострадали несколько человек.
Обстоятельства аварии и тяжесть травм пострадавших уточняются.
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