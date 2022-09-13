В Обнинске попал в аварию один из новых городских автобусов
Во вторник, 13 сентября, около 8:30 утра на Северном выезде из Обнинска произошла авария.
Водитель рейсового автобуса №8 (одного из тех, что недавно закупили для наукограда) выезжал с кольца: посмотрев направо и убедившись, что его пропускают, начал съезд с круга.
Однако он не заметил микроавтобус «Форд», который стоял слева и врезался в него.
В результате столкновения водителю автобуса стёклами порезало ухо, но от госпитализации он отказался. В момент ДТП в салоне находились два пассажира, которые отделались легким испугом.
Учитывая, что авария произошла в утренний час пик, на проспекте Маркса случился затор.
Видео смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!