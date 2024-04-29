Вальс Победы в Обнинске пройдёт этой весной на двух площадках

Пары в наукограде закружатся в вальсе 2 мая, сообщили в понедельник, 29 апреля в городской администрации.

Школьники города присоединятся к всероссийской акции «Вальс Победы» в 14.00 на стадионе школы №16.

А через час, в 15.00 к ним присоединится молодежь на новой площади у Дома учёных.

Администрация Обнинска приглашает всех горожан присоединиться к патриотической акции, которая одновременно пройдет по всей России.

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