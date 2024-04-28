В Обнинске рассказали, как начислят оплату за отопление за апрель
В филиале РИР 27 апреля пояснили, что сумма зависит от того, есть ли в здании общедомовой счетчик.
Если счетчик есть, то с него снимут показания и люди заплатят за количество потребленного тепла.
В домах без счетчика сумма равномерно распределяется на весь сезон – с октября по апрель. Оплата за апрель должна быть такой же, как и за предыдущие месяцы.
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