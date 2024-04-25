Обнинского расчленителя отправили на принудительное лечение

В четверг, 25 апреля, областной суд в Калуге завершил рассмотрение резонансного уголовного дела о расчленении двух человек в Обнинске в январе прошлого года.

35-летнего мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

- Он представляет особую опасность для себя и окружающих, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что этот человек вместе со своей несовершеннолетней сожительницей убил и расчленил двух человек и спрятал тела в колодце. Также обнинец, страдающий хроническим психическим расстройством, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двоих несовершеннолетних, изнасиловал несовершеннолетнюю и изготовил порнографические материалы с несовершеннолетними.

Уголовное дело девушки, участвовавшей в расчленении, еще рассматривается городским судом в Обнинске.

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