Женщина из Обнинска хотела сохранить свой мобильный номер и потеряла 500 тысяч рублей

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и рассказал, что срок действия договора по обслуживанию ее абонентского номера заканчивается. Он предложил ей подтвердить личные данные, чтобы не потерять номер. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в среду, 24 апреля.

Мошенник запугал женщину тем, что если не сделать этого в ближайшее время, то номер заблокируют. После этого жительница Обнинска стала следовать инструкциям собеседника и назвала ему код, который пришел на ее номер телефона.

После этого пострадавшей позвонили с другого номера и сказали, что на ее имя взяли кредит. Мошенники убедили женщину перевести на безопасный счет 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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