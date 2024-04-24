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Причину конфликта вспомнить не смогли: в Обнинске мужчина избил собутыльника

Софья Фирсова
Опубликовано: 24.04.2024 14:23 0 295
Причину конфликта вспомнить не смогли: в Обнинске мужчина избил собутыльника

О происшествии в Жуковском районе информирует пресс-служба УМВД по Калужской области в среду, 24 апреля.

По версии полиции, компания из двух мужчин и двух женщин пили у пострадавшего в квартире.

Хозяин квартиры и его гость стали конфликтовать, ссора переросла в драку. Гость избил своего оппонента, после чего тому стало плохо, и он обратился к врачам. Судя по медицинскому заключению, мужчина сильно пострадал.

Как сообщает полиция, на допросе участники драки причину конфликта вспомнить не смогли. Они признались, что были слишком пьяны.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 24.04.2024 14:23 0 295
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