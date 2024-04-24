В Калужской области задержали похитителей участника СВО
Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 24 апреля.
Операцию проводили сотрудники из ГУУР МВД России, ФСБ и полицейские из Калужской области.
По предварительным данным, мужчину похитили в конце февраля в Обнинске. Они избили его и угнали легковушку пострадавшего. После этого преступники заперли участника СВО в багажнике своей машины.
Мужчине удалось выбраться. Он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые под стражей.
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