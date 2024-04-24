В Калужской области задержали похитителей участника СВО

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 24 апреля.

Операцию проводили сотрудники из ГУУР МВД России, ФСБ и полицейские из Калужской области.

По предварительным данным, мужчину похитили в конце февраля в Обнинске. Они избили его и угнали легковушку пострадавшего. После этого преступники заперли участника СВО в багажнике своей машины.

Мужчине удалось выбраться. Он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые под стражей.

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