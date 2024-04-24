22-летний житель Калужской области купил телефон на деньги сургутянина
Об инциденте сообщили в региональной пресс-службе полиции в среду, 24 апреля.
Судя по данным следствия, мужчина из Сургута продавал в интернете мебель. Находчивый молодой человек из Малоярославецкого района заинтересовался предложением. Он попросил продавца сообщить ему номер карты для незамедлительного перевода денег.
Однако деньги мошенник переводить не собирался. Он оплатил с карты потерпевшего телефон, стоимостью более 124 тысяч рублей.
Сургутянин увидел списание, попытался связаться с собеседником, но было поздно.
Полиции удалось найти мошенника. К тому времени он уже успел продать дорогой гаджет.
Сейчас преступник под подпиской о невыезде.
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