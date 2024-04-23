В Калужской области полицейские поймали выходящего из леса закладчика
Сотрудники ГИБДД увидели около лесополосы подозрительного мужчину с большим рюкзаком. О задержании дилера в Малоярославецком районе сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области во вторник, 23 апреля.
Во время беседы молодой человек нервничал, и сотрудники дорожно-патрульной службы вызвали оперативную группу.
Полицейские нашли в рюкзаке 74,23 грамма каннабиса. Также он успел раскидать по лесу 37 закладок.
Возбуждено уголовное дело. Закладчик находится под арестом.
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