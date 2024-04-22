В Обнинске на месяц закроют подземный переход

Пройти там нельзя будет с 27 апреля по 26 мая, сообщили в МАУ «Благоустройство».

В течение месяца стены переходы будут расписывать художники.

- Это первая локация Фестиваля уличного искусства «Переход», нового событийного проекта региона, - пояснили чиновники.

Пешеходам придется ходить по надземному мосту.

Напомним, переход открыли после ремонта в конце 2023 года.

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