В Обнинске на месяц закроют подземный переход
Пройти там нельзя будет с 27 апреля по 26 мая, сообщили в МАУ «Благоустройство».
В течение месяца стены переходы будут расписывать художники.
- Это первая локация Фестиваля уличного искусства «Переход», нового событийного проекта региона, - пояснили чиновники.
Пешеходам придется ходить по надземному мосту.
Напомним, переход открыли после ремонта в конце 2023 года.
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