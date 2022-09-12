Оговорочка по Фрейду: в Обнинске начали вывозить снег

Его, правда, ещё нет, но, как заявил на планёрке в понедельник, 12 сентября, в администрации города вице-мэр по коммунальным вопросам Игорь Раудуве, его уже вывозят.

На самом деле Игорь Винцентасович просто оговорился - вывозят в Обнинске, разумеется, смет, а не снег.

Но, не исключено, что оговорочка была, что называется по Фрейду. Как сообщил Раудуве, в Обнинске уже зафиксировали первые ночные заморозки и с сегодняшнего дня в сады и школы начали подавать тепло. А там, глядишь, и до реального снега недалеко…

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.