В Калужской области сбили несколько беспилотников
Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Обломки БПЛА упали вблизи населенных пунктов в Жуковском районе. На место происшествия выехали оперативные службы.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал, разрушений нет.
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