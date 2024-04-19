В Обнинске завершили расследование уголовного дела о конфликте на дороге

Об этом 19 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел 16 февраля. 24-летний мужчина из Таджикистана, живущий в Боровском районе, на дороге подошел к двум водителям, которые попали в аварию.

Один из мужчин сказал мигранту, что тот спровоцировал ДТП. В ответ иностранец ударил оппонента кулаком в нос. Также он использовал нецензурные выражения.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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