В Обнинске завершили расследование уголовного дела о конфликте на дороге
Об этом 19 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел 16 февраля. 24-летний мужчина из Таджикистана, живущий в Боровском районе, на дороге подошел к двум водителям, которые попали в аварию.
Один из мужчин сказал мигранту, что тот спровоцировал ДТП. В ответ иностранец ударил оппонента кулаком в нос. Также он использовал нецензурные выражения.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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