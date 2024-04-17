В Калужской области при столкновении с отбойником пострадал 24-летний водитель «Киа»
Об аварии сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла 17 апреля в 12:30 на границе Дзержинского и Малоярославецкого районов.
Двигаясь по трассе М-3 со стороны Брянска в сторону Москвы мужчина не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.
Водитель «Киа» госпитализирован. Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.
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