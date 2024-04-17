В Обнинске подросток напал на пенсионерку
В соцсетях опубликовали видео, снятое очевидцем. Утверждается, что запись сделана у дома на проспекте Маркса.
На этих кадрах видно, что мальчик толкает пожилую женщину и плюет в нее.
Проверку начала полиция.
- По существу данной публикации проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, - заявили в управлении МВД по Калужской области.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!