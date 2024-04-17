В Обнинске подросток напал на пенсионерку

В соцсетях опубликовали видео, снятое очевидцем. Утверждается, что запись сделана у дома на проспекте Маркса.

На этих кадрах видно, что мальчик толкает пожилую женщину и плюет в нее.

Проверку начала полиция.

- По существу данной публикации проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, - заявили в управлении МВД по Калужской области.

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