В Калужской области прикрыли нарколабораторию

Полицейские обнаружили ее на территории частного дома в Жуковском районе. Обустроили ее два местных жителя. Об этом сообщили в среду, 17 апреля, в пресс-службе УМВД по региону.



При обыске силовики нашли 523 грамма наркотической смеси, которая содержала в себе мефедрон, оборудование для приготовления наркотиков и канистры с неизвестной жидкостью. Их отправили на экспертизу.



По версии полиции, мужчины собирались продавать наркотики.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.