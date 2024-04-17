В Калужской области прикрыли нарколабораторию
Полицейские обнаружили ее на территории частного дома в Жуковском районе. Обустроили ее два местных жителя. Об этом сообщили в среду, 17 апреля, в пресс-службе УМВД по региону.
При обыске силовики нашли 523 грамма наркотической смеси, которая содержала в себе мефедрон, оборудование для приготовления наркотиков и канистры с неизвестной жидкостью. Их отправили на экспертизу.
По версии полиции, мужчины собирались продавать наркотики.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.
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