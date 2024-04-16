В Обнинске наркоман-мотоциклист сбил пешехода на скорости 110 км/ч

23-летнего виновника отправили в колонию строгого режима на шесть лет, сообщили 16 апреля в прокуратуре Калужской области.

Эта авария произошла в июне прошлого года. Поздно вечером молодой человек в состоянии наркотического опьянения ехал на «Хонде» по проспекту Маркса и на скорости 110 км/ч сбил пешехода у дома №82.

Пострадавший шел через дорогу на зеленый сигнал светофора. У него были зафиксированы тяжелые травмы.

Ранее виновник уже был судим за езду в пьяном виде.

Мотоцикл изъят в доход государства.

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